Son dakika haber! Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde
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Son dakika haber! Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde

17.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:23
Son dakika haber! Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde

Son dakika haberler... Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar (U18) Bölgesel Kros Ligi'nde mücadele eden Atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kütahya Belediyespor bünyesinde Kulüplerarası Yıldızlar (U18) Bölgesel Kros Ligi'nde mücadele eden Atletizm takımı, ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Kütahya Belediyespor bünyesinde Bölgesel Kros Liginde ilimizi temsil eden Yıldızlar (U18) atletizm takımı ikinci oldu. Alınan bu başarı ile atletizm takımı 22 Aralık 2020 tarihinde Adana'da yapılacak Kulüplerarası U18 Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kütahya Belediyespor Atletizm takımı, Türkiye finallerine sıkı antrenman programı ile hazırlanıyor. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Belediye Atletizm takımı Türkiye finallerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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