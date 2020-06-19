Son dakika haber: Belçika polisinden ırkçılık suçlamalarına karşı protesto
Gelen son dakika haberlerine göre Polislerin protestosundan detaylar Sirenleri çalışan polis arabaları Yere atılan kelepçeler Meydanda toplanan polisler BRÜKSEL - Başkent Brüksel'de toplanan yüzlerce polis, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesi ile gösteri yaptı.
19.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:42
Polislerin protestosundan detaylar
Sirenleri çalışan polis arabaları
Yere atılan kelepçeler
Meydanda toplanan polisler BRÜKSEL - Başkent Brüksel'de toplanan yüzlerce polis, ırkçılıkla suçlandıkları gerekçesi ile gösteri yaptı.
Kaynak: AA