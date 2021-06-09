Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Şehir merkezinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Restoranda oturan insanlar Sinema salonu dışında bekleyen insanlar Kafede oturan insanlar BRÜKSEL - Avrupa Birliği kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Şehir merkezinden detaylar

Cadde ve sokaklardan detaylar

Restoranda oturan insanlar

Sinema salonu dışında bekleyen insanlar

Kafede oturan insanlar

BRÜKSEL - Avrupa Birliği kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Selçuk Balcı Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:04:23. #1.14#

title