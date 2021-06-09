Son dakika haber: Belçika'nın başkenti Brüksel'de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Edinilen son dakika haberine göre Şehir merkezinden detaylar Cadde ve sokaklardan detaylar Restoranda oturan insanlar Sinema salonu dışında bekleyen insanlar Kafede oturan insanlar BRÜKSEL - Avrupa Birliği kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Şehir merkezinden detaylar
Cadde ve sokaklardan detaylar
Restoranda oturan insanlar
Sinema salonu dışında bekleyen insanlar
Kafede oturan insanlar
BRÜKSEL - Avrupa Birliği kurumlarıyla NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de, açık havada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir