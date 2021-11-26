Son dakika haber... Belçika'daki polis eylemleri havalimanlarında beklemelere yol açtı

Belçika'da polisin zam ve emeklilik hakları nedeniyle yaptığı eylemleri havalimanlarında sürdürmesi, yolcularda uzun beklemelere neden oldu.

Brüksel Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre polislerin sabah saatlerinden bu yana Brüksel ve Charleroi havalimanlarına taşıdıkları eylem, hizmetin aksamasına ve rötarlara neden oldu.

Yolcuların daha erken saatlerde alanlara gelmesi çağrısında bulunuldu.

Belçika'da polis 2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığı ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılıp, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesini 10 gündür protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonu'nun önünde toplanan polislerin kentin ana caddelerindeki yürüyüşleri trafiği önemli ölçüde aksatıyor.

Brüksel Havalimanı'na giden yollarda trafiğin aksaması, çok sayıda uçuşun iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açıyor.

Polisler, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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