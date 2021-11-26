Son dakika haber... Belçika'daki polis eylemleri havalimanlarında beklemelere yol açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Belçika'daki polis eylemleri havalimanlarında beklemelere yol açtı

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Belçika'daki polis eylemleri havalimanlarında beklemelere yol açtı

Son dakika gündem haberi... Belçika'da polisin zam ve emeklilik hakları nedeniyle yaptığı eylemleri havalimanlarında sürdürmesi, yolcularda uzun beklemelere neden oldu.

Belçika'da polisin zam ve emeklilik hakları nedeniyle yaptığı eylemleri havalimanlarında sürdürmesi, yolcularda uzun beklemelere neden oldu.

Brüksel Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre polislerin sabah saatlerinden bu yana Brüksel ve Charleroi havalimanlarına taşıdıkları eylem, hizmetin aksamasına ve rötarlara neden oldu.

Yolcuların daha erken saatlerde alanlara gelmesi çağrısında bulunuldu.

Belçika'da polis 2000'den bu yana maaşlarına zam yapılmadığı ve 2030 itibarıyla görevlerinin "ağır iş" kategorisinden çıkarılıp, yaptığı işe bakılmaksızın tüm polislerin emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesini 10 gündür protesto ediyor.

Sabah saatlerinde Merkez Tren İstasyonu'nun önünde toplanan polislerin kentin ana caddelerindeki yürüyüşleri trafiği önemli ölçüde aksatıyor.

Brüksel Havalimanı'na giden yollarda trafiğin aksaması, çok sayıda uçuşun iptal edilmesine ya da ertelenmesine yol açıyor.

Polisler, hükümetin taleplerine karşılık vermemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması

 Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

Metro saldırganından sonra bu da satırlı saldırgan! Markette kasiyeri rehin almaya çalıştı

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title