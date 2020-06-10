Son dakika haber | Belçika'da son 24 saatte 132 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberlerine göre Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi.

Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 629'a yükseldi.

Ülkede 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 629'a; toplam vaka sayısı ise 132 artarak 59 bin 569'a ulaştı.

Kaynak: DHA