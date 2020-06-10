Son dakika haber | Belçika'da son 24 saatte 132 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberlerine göre Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi.
10.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:14
Belçika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 629'a yükseldi.
Ülkede 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 629'a; toplam vaka sayısı ise 132 artarak 59 bin 569'a ulaştı.
Kaynak: DHA