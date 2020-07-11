Son dakika haber! Belçika'da son 24 saatte 112 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi Son dakika haberleri: Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 112 artarak 62 bin 469'a yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 112 artarak 62 bin 469'a yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 782'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 112 artarak 62 bin 469'a ulaştığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının ortalama 84'e yükseldiği vurgulanan açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 4'lük bir artış gözlemlendiği vurgulandı.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, 1 kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: AA