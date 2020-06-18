Son dakika haber... Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haber... Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberleri: Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 104 artarak 60 bin 348'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 9 bin 683'e yükseldi.

Son dakika haber... Belçika'da son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
18.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:59

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 104 artarak 60 bin 348'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 9 bin 683'e yükseldi.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 19 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 40 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 7 azalarak 60'a düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 104 artarak 60 bin 348'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 683'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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