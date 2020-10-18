Son dakika haber! Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber! Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 yeni koronavirüs vakası

18.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:07
Son dakika haber! Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 213 bin 115'e ulaştı.

Belçika'da son 24 saatte 10 bin 964 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 213 bin 115'e yükseldi. Ülkede 33 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle, toplam can kaybının 10 bin 392'a ulaştığı açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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