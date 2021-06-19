Son dakika haber! Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü
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Son dakika haber! Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü

Son dakika haber! Belçika'da okul inşaatı çöktü: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Belçika'nın Anvers kentinde bir okul inşaatının kısmen çöktüğü, enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Belçika'nın Anvers kentinde bir okul inşaatının kısmen çöktüğü, enkaz altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Anvers itfaiyesi yetkilileri, enkazdan cesetleri çıkarılanların Romanyalı ve Portekizli iki işçi olduğunu açıkladı. Üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Okulun kısmen çöken bölümünde enkaz altında 4 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri bulmak için kurtarma ekipleri arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda ayrıca 9 kişinin yaralandığı ve durumu ciddi olan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Eylüldeki yeni eğitim yılında hizmete girmesi planlanan ilkokul ve anaokulu binasının yıkılan bölümünün iskelelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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