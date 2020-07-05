Son dakika haber... Belçika'da başörtüsü protestosu
Son dakika habere göre Mont des Arts meydanında toplanan göstericiler BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mont des Arts meydanında toplanan binlerce kişi, eğitimde başörtü yasağına karşı gösteri yaptı.
05.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:29
Mont des Arts meydanında toplanan göstericiler BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de Mont des Arts meydanında toplanan binlerce kişi, eğitimde başörtü yasağına karşı gösteri yaptı.
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Kaynak: AA