Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor.

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor. Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin birliklerinin eylemleri gün boyunca ağırlıklı olarak Gojskiy ve Brestskiy poligonlarında ve diğer belirli alanlarda gerçekleşiyor. Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı devam ediyor

AA - Güncel

Belarus, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title