Son dakika haber: Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı devam ediyor

Belarus ve Rusya'nın "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında sürüyor. Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki ülkenin birliklerinin eylemleri gün boyunca ağırlıklı olarak Gojskiy ve Brestskiy poligonlarında ve diğer belirli alanlarda gerçekleşiyor. Tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde 20 Şubat'a kadar devam edecek.

AA - Güncel Belarus, Rusya, Güncel, Haberler