Son dakika haber... Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

06.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:58
Son dakika haber... Belarus'ta protesto eylemlerinde 300'den fazla kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... Belarus'ta iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Belarus'ta iktidar karşıtı protesto eylemleri düzenleyen 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Başkent Minsk'te protestocular, çeşitli caddelerde bir araya gelerek, hükümet aleyhinde slogan attılar.

Minsk Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şehirde yasaları ihlal ederek toplu eylem yapan 300'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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