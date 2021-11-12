Son dakika haber! Belarus sınırından Polonya tarafına geçmeyi başaran düzensiz göçmenler güvenlik güçlerince gözaltına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Göçmenlerin sınırı geçip koşmaya başlaması Sınırın Polonya tarafında alınan güvenlik önlemleri Göçmenlerin bağrışları Belarus tarafından gelip Kuznica Sınır Kapısı'nı geçmeyi başaran düzensiz göçmen grubunun tamamı, Polonya Sınır Muhafızları ve polis tarafından gözaltına alındı.
Göçmenlerin sınırı geçip koşmaya başlaması
Sınırın Polonya tarafında alınan güvenlik önlemleri
Göçmenlerin bağrışları Belarus tarafından gelip Kuznica Sınır Kapısı'nı geçmeyi başaran düzensiz göçmen grubunun tamamı, Polonya Sınır Muhafızları ve polis tarafından gözaltına alındı.