Son dakika haber | - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi
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Son dakika haber | - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi

Son dakika gündem haberine göre - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi Belarus'ta protestocular başkanlık konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği başkanlık konutuna elinde silahla indi.

23.08.2020 21:05 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:10

- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi

MİNSK - Belarus'ta protestocular başkanlık konutunun çevresinde toplanmaya başlayınca Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, helikopterle geldiği başkanlık konutuna elinde silahla indi.

Belarus'ta muhalefet üyeleri 9 Ağustos'ta başlayan protesto gösterilerini bugün de sürdürdü. Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet, yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda ölenleri andı hem de Lukaşenko'ya karşı istifa talebini yineledi. Çatışmalarda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yaralıların durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir" gibi sloganlar attı. Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladığı sırada bazı gruplar Lukaşenko'nun başkentte bulunan ve devlet başkanlığı konutu olan Bağımsızlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna indi

Protestocuların başkanlık konutunu kuşatmasının ardından bölgeye tank, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Konutun olduğu bölgede hareketliliğin artmasının ardından Lukaşenko, Mİ-8 tipi helikopter ile konuta geldi. Devlet Başkanı Lukaşenko'nun helikopterden indiği sırada üzerinde çelik yelek ve elinde silah olduğu görüldü. İnişin ardından Lukaşenko, elindeki silah ile konutun çevresinde incelemelerde bulundu.

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Son dakika haber | - Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi

Kaynak: İHA

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