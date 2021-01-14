Son dakika haber... İzmir'de koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı

İZMİR'de Çin'den getirilen 'CoronaVac' aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde uzun kuyruklar oluşturan sağlık çalışanları, "Bugün, koronavirüsle mücadelede önemli bir mihenk taşıdır" dedi.

Çin'den getirilen koronavirüs aşısı 'CoronaVac', Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulumu Laboratuvarları'nda yapılan güvenlik testlerinin ardından Sağlık Bakanlığı'nın tam donanımlı soğuk hava araçlarıyla, 2 ila 8 derecede tutularak 81 ildeki Halk Sağlığı Genel Müdürlükleri'ne dağıtıldı. Yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de bu sabah erken saatlerden itibaren, aşılar sağlık çalışanlarına vurulmak üzere hastanelere gönderildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan sağlık çalışanları, aşı uygulama odası önünde uzun kuyruklar oluşturarak aşılarını oldu. Her bir sağlık çalışanı için yaklaşık 10 dakika boyunca süren aşılama işlemi, 28 günün ardından ikinci doz şeklinde tekrar uygulanacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, "Hastanemiz yaklaşık 4 bin 300 kişinin çalıştığı bir hastane. Bakanlığımızın da kovid ile ilgili en çok görev verdiği hastanelerden biridir. Bu bağlamda aşılama da Bilim Kurulu'muz ve bakanımızın direktifleri doğrultusunda bugün başladı. Bütün çalışanlarımız şu anda polikliniklerimize gelmeye başladı. Kısmi bir yoğunluk var. 3-4 gün içinde aşılama süresini tamamlamayı hedefliyoruz. Aşının ilk olarak sağlık çalışanlarına vurulması olması gereken bir şeydir. Sağlık çalışanları kovid ile birebir muhatap olan kişilerdir" dedi.

Aşı olan sağlık çalışanlarından Dilek Solmaz, "Mücadeleye bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Hem kendimizi korumak hem de sağlık hizmetine devam edebilmek adına bugün ilk dozumuzu olduk. İnşallah etkinliğini de görüp, devam edeceğiz. Aşı koronavirüsle mücadelede önemli mihenk taşlarından biridir. Randevu sistemi üzerinden randevularımızı alarak aşılarımızı vuruluyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarından Pırıl Özgen de "Aşı kesinlikle çok önemli. Aşı olmak biri rahatlatacak ve kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacak. Bundan sonra güvende hissederek çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı