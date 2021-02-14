Son dakika haber: Bedensel engelli çift, yaşadıkları zorlukları 31 yıldır sevgiyle aşıyor

Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli Süleyman ve Firdevs Akpınar çifti, birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

Yıllar önce çocuk felci geçiren 59 yaşındaki Firdevs ve 60 yaşındaki Süleyman Akpınar, yürüme yetisini kısmen kaybetti.

Gençliklerinde tanışarak evlenmeye karar veren ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Akpınar çifti, 31 yıldır birbirlerinin elini hiç bırakmadı.

İkisi de değnekler yardımıyla yürüyebilen çift, hayatın tüm zorluklarına karşı birbirlerine sevgiyle destek veriyor.

Akpınar çifti, üyesi oldukları Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği aracılığıyla diğer engellilerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Süleyman Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1990 yılında evlendiklerini, 1 yıl sonra da kızlarının dünyaya geldiğini söyledi.

Bugüne kadar hep eşiyle beraber dernek faaliyetlerinde çalıştıklarını anlatan Akpınar, "Engelliler için bir şeyler yapmak istiyoruz. İkimiz de yüzde 60 ortopedik engelliyiz. Her zaman birbirimizin eksiğini tamamlamaya çalıştık. Çok şükür mutlu bir yuvamız var." dedi.

"En büyük engel sevgisizliktir"

Koltuk değnekleri olmadan yürüyemediklerini anlatan Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu eksiğimizi hep birbirimize destek olarak giderdik. Hiçbir zaman birbirimize köstek olmadık. 31 yıldır hep el eleyiz. O düştü ben kaldırdım, ben düştüm o kaldırdı. Birbirimize yemek yaptık. Aşkımızla, sevgimizle bugünlere geldik. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle, aşkla bütün engelleri aşıyoruz. 'Bize kimse yardım edemez' dedik ve 31 yıldır sevgimizle, aşkımızla birbirimize yardım ediyoruz. Diğer engelli kardeşlerim 'yapamayız, evlenemeyiz' diye düşünmesin. Engelliler de istedi mi çok şeyler başarabilir."

Firdevs Akpınar da hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi.

Eşiyle hayatta çok zor dönemler geçirseler de bu zorlukları birbirlerine destek vererek aştıklarını vurgulayan Akpınar, "30 yıldır birbirimizi çok seviyoruz. Sevmesek bugünlere gelemezdik. Tabii ki zor günlerimiz de olmuştur ama biz sevgiyle hepsinin üstesinden geldik. Sevgiyle aşılamayacak engel yok. Bazıları evlenip kısa sürede boşanıyor. Yuva kolay kurulmuyor. Kötü bir şey olunca bırakıp gitmek, boşanmak kolay geliyor. önemli olan sabretmek, sevmek, saygı göstermek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman