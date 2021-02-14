Son dakika haber: Bedensel engelli çift, yaşadıkları zorlukları 31 yıldır sevgiyle aşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bedensel engelli çift, yaşadıkları zorlukları 31 yıldır sevgiyle aşıyor

14.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:05
Son dakika haber: Bedensel engelli çift, yaşadıkları zorlukları 31 yıldır sevgiyle aşıyor

Son dakika haberleri: Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli Süleyman ve Firdevs Akpınar çifti, birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

Tekirdağ'da yaşayan bedensel engelli Süleyman ve Firdevs Akpınar çifti, birbirlerine verdikleri sevgi ve destekle hayatın bütün zorluklarını göğüslüyor.

Yıllar önce çocuk felci geçiren 59 yaşındaki Firdevs ve 60 yaşındaki Süleyman Akpınar, yürüme yetisini kısmen kaybetti.

Gençliklerinde tanışarak evlenmeye karar veren ve bir kız çocuğu dünyaya getiren Akpınar çifti, 31 yıldır birbirlerinin elini hiç bırakmadı.

İkisi de değnekler yardımıyla yürüyebilen çift, hayatın tüm zorluklarına karşı birbirlerine sevgiyle destek veriyor.

Akpınar çifti, üyesi oldukları Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği aracılığıyla diğer engellilerin sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Süleyman Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1990 yılında evlendiklerini, 1 yıl sonra da kızlarının dünyaya geldiğini söyledi.

Bugüne kadar hep eşiyle beraber dernek faaliyetlerinde çalıştıklarını anlatan Akpınar, "Engelliler için bir şeyler yapmak istiyoruz. İkimiz de yüzde 60 ortopedik engelliyiz. Her zaman birbirimizin eksiğini tamamlamaya çalıştık. Çok şükür mutlu bir yuvamız var." dedi.

"En büyük engel sevgisizliktir"

Koltuk değnekleri olmadan yürüyemediklerini anlatan Akpınar, şöyle konuştu:

"Bu eksiğimizi hep birbirimize destek olarak giderdik. Hiçbir zaman birbirimize köstek olmadık. 31 yıldır hep el eleyiz. O düştü ben kaldırdım, ben düştüm o kaldırdı. Birbirimize yemek yaptık. Aşkımızla, sevgimizle bugünlere geldik. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgiyle, aşkla bütün engelleri aşıyoruz. 'Bize kimse yardım edemez' dedik ve 31 yıldır sevgimizle, aşkımızla birbirimize yardım ediyoruz. Diğer engelli kardeşlerim 'yapamayız, evlenemeyiz' diye düşünmesin. Engelliler de istedi mi çok şeyler başarabilir."

Firdevs Akpınar da hayattaki en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getirdi.

Eşiyle hayatta çok zor dönemler geçirseler de bu zorlukları birbirlerine destek vererek aştıklarını vurgulayan Akpınar, "30 yıldır birbirimizi çok seviyoruz. Sevmesek bugünlere gelemezdik. Tabii ki zor günlerimiz de olmuştur ama biz sevgiyle hepsinin üstesinden geldik. Sevgiyle aşılamayacak engel yok. Bazıları evlenip kısa sürede boşanıyor. Yuva kolay kurulmuyor. Kötü bir şey olunca bırakıp gitmek, boşanmak kolay geliyor. önemli olan sabretmek, sevmek, saygı göstermek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Demet Akalın Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Arda Turan Cenk Tosun Deniz Türüç Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bedensel engelli çift, yaşadıkları zorlukları 31 yıldır sevgiyle aşıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 11:17:03. #1.14#
title