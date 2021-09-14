Son dakika haber | Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir ortaokulda duvara monte edilmeyen soyunma odasındaki dolap 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

Afyonkarahisar'da bir ortaokulda duvara monte edilmeyen soyunma odasındaki dolap 12 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Olayda hafif yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ilk ders olan beden eğitimi dersine giremeye hazırlanan 12 yaşındaki İ.C.A., kıyafetlerini değiştirmek için okulun soyunma odasına girdi. İddiaya göre, burada üstünü soyunmaya başlayan küçük çocuğun üzerine monte edilmeyen soyunma dolabı düştü. Yaşanan kazanın ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu
Magazin Amelia Hamlin
Spor Alper Yılmaz Cristiano Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Kazım Karabekir Yemek Tarifleri Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Beden eğitimi dersine girmeye hazırlanan çocuk gözünü hastanede açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 11:25:30. #1.12#