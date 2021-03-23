BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
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BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada

23.03.2021 11:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:45

Bebek arabasının çalındığı anlar kameradaBURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın girişine bırakılan bebek arabası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın girişine bırakılan bebek arabası, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, gece yarısı İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Aslı Sokak üzerinde bulunan apartmanda yaşandı. Kimliği belirsiz şüpheli, bir süre apartman bahçesinde dolaştı. Apartman giriş kapısının kapalı olması nedeniyle merdiven boşluğuna yönelen şüpheli, buradaki bebek arabasını alıp, kaçtı. Hırsızlık, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada
BURSA Bebek arabasının çalındığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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