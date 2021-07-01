Son dakika haber | BDDK, bireysel kredilerde risk ağırlıklarını makro ihtiyati tedbirler kapsamında yükseltti
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Son dakika haber | BDDK, bireysel kredilerde risk ağırlıklarını makro ihtiyati tedbirler kapsamında yükseltti

Son dakika haber | BDDK, bireysel kredilerde risk ağırlıklarını makro ihtiyati tedbirler kapsamında yükseltti
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün açıkladığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını yükseltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün açıkladığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını yükseltti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığı, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye çıkarıldı.

Bu oran, kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredilerinde ise 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye güncellendi.

Bahse konu yeni risk ağırlıkları, kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanacak.

Bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıkları şöyle:

AçıklamaRisk Ağırlıkları (%)
Bireysel Kredi KartlarıKredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimleri dahilMevcut UygulamaYeni Uygulama
1-6 ay (dahil) arası vadeliKalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak altı aydan daha fazla olmayan75100
6 ay üzeri vadeli Kalan vadesine altı aydan daha fazla olan75150
İhtiyaç KredileriKredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç krediler

1-12 ay (dahil) arası vadeliKalan vadesine bir aydan daha fazla olan ancak on iki aydan daha fazla olmayan75100
1 yıl üzeri vadeliKalan vadesine bir yıldan daha fazla olan75150

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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