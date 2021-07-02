Son dakika haber! BDDK, 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı aldı
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Son dakika haber! BDDK, 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı aldı

Son dakika haber! BDDK, 21 tasarruf finansman şirketi için tasfiye kararı aldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda yapılan değişiklik ile tasarruf finansman şirketlerinin denetim ve gözetiminin BDDK tarafından yapılacağının hüküm altına alınması üzerine Kurul vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması için denetimler gerçekleştirdi.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyesine karar kıldı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada, süresi içinde intibak talebinde bulunan diğer 14 şirketin intibak taleplerine ilişkin değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtilerek, intibak sürecindeki bu şirketlerin tasarruf finansman faaliyetlerine devam edebileceği vurgulandı.

BDDK, daha önce yaptığı açıklamalar ile halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 7 Nisan 2021'e kadar BDDK'ya başvuruda bulunmalarının zorunlu olduğunu, başvuruda bulunmayanlar hakkında "izinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem tesis edileceğini bildirmişti.

Kurum ayrıca, 7 Nisan'dan önce BDDK'ya intibak talebiyle başvuruda bulunup intibak talebi onaylanarak faaliyetlerine devamı uygun görülen şirketlerin sektörde faaliyetlerine devam edeceğini, buna karşılık intibak talebi reddedilen şirketlerin ise ret kararından itibaren yeni bir yükümlülük altına giremeyeceğini duyurmuştu.

İntibak talepleri reddedilen ve tasfiyelerine karar verilen şirketlerin listesi şöyle:

1İktisatevim Gayrimenkul
2Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ
3Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
4Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ
5Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ
6Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ
7Yaşamevim Gayrimenkul AŞ
8HH Aydın Yatırım Holding AŞ
9İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
10Varlıkevim Gayrimenkul AŞ
11İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ
12İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ
13Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ
14Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ
15Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ
16Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ
17Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. ve Paz. Tic. AŞ
18Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ
19Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. ve Org. AŞ
20Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. ve Tic. AŞ
21Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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