Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu'na Kadınlar Günü tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu'na Kadınlar Günü tepkisi

08.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:05
Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu'na Kadınlar Günü tepkisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA (İHA) – Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü'nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan'ı paylaşması, onun Kadınlar...

ANKARA (İHA) – Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü'nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan'ı paylaşması, onun Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Pervin Buldan'ın Kadınlar Günü'nü kutlamasını eleştirdi.

Başkan Destici yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehit analarının şehit eşlerinin şehit kızlarının Kadınlar Günü'nü kutlamayıp ya da bizzat sosyal medya hesabından onları anmayıp Pervin Buldan'ı paylaşması, onun Kadınlar Günü'nü kutladığını ifade etmesi gerçekten akla ziyan bir şeydir. Akıl tutulması olarak görüyorum. Diğer taraftan da Ekrem İmamoğlu için bir teşekkür ya da bir mecburiyet olduğunun da farkındayım. Neye teşekkür? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken HDP'yle birlikte yürüdüler. HDP'nin oylarına talip oldular ve HDP de onu destekledi. Bugün İstanbul Belediyesi'nin yönetim kadrolarına da baktığınız zaman belli noktalarında HDP'nin kontenjanı olarak bilinen genel müdürleri görürsünüz, daire başkanlarını görürsünüz, işe alınan insanları görürsünüz. Mecburiyet niye? Bundan sonra da İstanbul Belediye Başkanlığı'nda tekrar aday olduğunda, bir adaylık gündeme geldiğinde yine HDP'nin desteğini yanında görmek istiyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici'den İmamoğlu'na Kadınlar Günü tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:09:33. #1.15#
title