Son dakika haber: BBP Genel Başkanı Destici'den iki askerin şehit olmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan iki askere Allah'tan rahmet dileyerek, "bu tür hain terör saldırılarının güvenlik güçlerinin ülke içinde ve dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacağını" bildirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan iki askere Allah'tan rahmet dileyerek, "bu tür hain terör saldırılarının güvenlik güçlerinin ülke içinde ve dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacağını" bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür hain, kahpe terör saldırıları, güvenlik güçlerimizin hem ülke sınırlarımız içerisinde hem dışında kararlılıkla sürdürdükleri harekatlara engel olamayacak ve inkıtaya uğratamayacaktır. Devletimizin, güvenlik güçlerimiz eliyle terörün tüm unsurlarına karşı topyekün sürdürdüğü mücadele bir tek vatan haini ve bir tek terörist kalmayana dek devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Aziz ve necip milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe