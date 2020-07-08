Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici: "Bu baro kanunu değişmeliydi"
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Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici: "Bu baro kanunu değişmeliydi"

Son dakika politika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düzenlemenin Türkiye'deki bütün baroların Barolar Birliği seçimlerinde etkin hale getirilmesi ve bütün Türkiye barolarının etkinliğinde bir Türkiye Barolar Birliği Genel Merkezi oluşması açısından bu değişikliği doğru bulduğumuzu...

Son dakika haber! BBP Genel Başkanı Destici:
08.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:33

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düzenlemenin Türkiye'deki bütün baroların Barolar Birliği seçimlerinde etkin hale getirilmesi ve bütün Türkiye barolarının etkinliğinde bir Türkiye Barolar Birliği Genel Merkezi oluşması açısından bu değişikliği doğru bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak değerlendirdiğimizde bu baro kanunu değişmeliydi. TBMM kanun yapmakla, yasa yapmakla yetkili. Şu an yürürlükte olan kanunu da bu Meclis yaptı. Baro yasası da dokunulmaz değildir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Salgının ilk günlere göre hızını yitirmiş olsa da ölümcül olmaya devam ettiğini belirten Destici, vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu. Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamayı hatırlatan Destici, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Türkiye'de artık bunun üretiminin olmaması lazım. Artık havai fişek kullanımının da olmaması lazım. Bu fişeklerin kullanılması yasaklanmasa bile sınırlandırılmalı. İçerdiği kimyasalların suyu ve toprağı kirlettiğini de biliyoruz. Havadaki kuşlara bile zararı olan bu eğlence aracının kullanımının durdurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Özellikle yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının ciğerlerini parçaladığını söyleyen Destici, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen orman yangınını ve Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana gelen yangını hatırlatarak, "Sorumlusu kimdir, yangın nasıl çıktı? Mutlaka bulunacak, bununla ilgili hukuki işlem yapılacaktır. Ormanlarımızı korumaya devam etmeliyiz" dedi.

"Bize ve insanlığa ait bütün değerlere düşman olan bir toplulukla maalesef birlikte yaşıyoruz"

Destici, PKK'nın uzun yıllar Türkiye'nin ormanlarını yakmayı bir mücadele şekli olarak gördüğünü ve bunu uyguladığını vurgulayarak, "Biz hala bunu devam ettirdiği kanaatindeyiz. Sayısız kez ormanlarımız, bizzat bebek katili Apo'nun talimatlandırmasıyla PKK tarafından yakıldı. Bu eylem, terörist başının yargılanması esnasında bizzat kendisi tarafından doğrulandı. Çanakkale'deki yangından bağımsız olarak sadece bu hadiseler bile milletimizin nasıl vahşi, insanlıktan nasibini almamış bir topluluk ya da terör örgütüyle karşı karşıya olduğunu bize göstermektedir. Hendek'te meydana gelen patlamada Türkiye olarak vatandaşlarımız için endişe duyarken, PKK yanlısı yayın organları patlamayı kendilerinin gerçekleştirdiği iddiasını öne sürerek kutlamalar yaptılar. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin ölümlerini, 'galibiyet' olarak yayınladılar. Yıllardır 'demokrasi, insan hakları, barış' sloganlarıyla teröre payende olanların bu yaşananlara sessizliklerini ise 'ihanetlerinin yeni bir utanç sayfası' olduğunu da bir kere daha ifade ediyorum. Bize ve insanlığa ait bütün değerlere düşman olan bir toplulukla maalesef birlikte yaşıyor ve Mecliste de birlikte oturuyoruz" diye konuştu.

Barolar ile ilgili düzenlemeye ilişkin değerlendirme

Barolar ile ilgili düzenlemeye de değinen Destici, "Bugün barolar ile kanun teklifi Meclis komisyonundan geçti ve genel kurula geliyor. Temsilde adalet noktasında bu düzenlemenin Türkiye'deki bütün baroların Barolar Birliği seçimlerinde etkin hale getirilmesi ve bütün Türkiye barolarının etkinliğinde bir Türkiye Barolar Birliği Genel Merkezi oluşması açısından bu değişikliği doğru bulduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak değerlendirdiğimizde bu baro kanunu değişmeliydi. TBMM kanun yapmakla, yasa yapmakla yetkili. Şu an yürürlükte olan kanunu da bu Meclis yaptı. Baro yasası da dokunulmaz değildir. Hele ki Allah'ın ayetlerine dil uzatacak kadar hadsizleşen baro başkanlarının Ankara Barosu Başkanı başta olmak üzere bu yasaya bu kadar sarılmaları kabul edilebilir, demokratik görülebilir bir tavır değildir. Millet kime yetki verirse o, bunları değiştirmekle yetkilidir. Birilerinin kendi egemenliklerini korumak, kendi zihniyetlerini baroların başında tutmak için verdikleri mücadeleye koşan bazı siyasetçilerimiz var. Akıllarını başlarına alsınlar. Diğer meslek kuruluşlarıyla ilgili de düzenlemelere ihtiyaç var. Bugün gelecek olan kanun teklifine baktığımız zaman yüzde yüz doğru mu buluyoruz? Hayır ama mevcuta göre daha iyi gördüğümüz için 'evet' diyeceğiz. İnşallah milletimiz BBP'ye yetkiyi verdiğinde daha mükemmelini yapacağımızın sözünü milletimize veriyoruz. Genel kurulda bu kanunla ilgili bir iki düzenleme yapılacak, bizim de bir teklifimiz var" şeklinde konuştu.

Sosyal medya tartışmaları

Sosyal medyaya ilişkin tartışmaları değerlendiren Destici, "Sosyal medyanın kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Sosyal medyaya bir çeki düzen verilmesi konusunda aklı başında olan herkesin mutabakatı olduğunu da biliyoruz. Bir çeki düzen verilmesi lazım. Sosyal medya ve paylaşım uygulamalarının uluslararası bir denklemin unsuru olduğunu da unutmamak gerekir. Düzenleme yapılırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususların başında bu gelmektedir. Erişimi engelleyen uygulamaları erişime açabilecek yazılımları da üretenler bu küresel bilişim mecralarıdır" dedi.

Libya meselesi

Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Libya ziyaretini önemsediklerini belirterek, "Ülkemiz ve Akdeniz ülkelerinin menfaati için gereken adımı Türkiye atmaktadır. Kardeş, Müslüman ülkelerden de aklı başında olanları bizimle hareket etmeye, aklı başında olmayanları da akıllarını başlarını almaya davet ediyorum. Gelin Türkiye ile birlikte onurlu bir mücadele verin ve bölgenin zenginliklerini, avantajlarını bölgede yaşayan kardeşlerimiz kullansınlar, başkaları sömürmesinler. AB ülkelerinin Türkiye'ye turizm izni vermemesini de kınıyoruz. AB ülkelerini Türkiye'ye karşı daha adil ve dürüst olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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