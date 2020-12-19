Son dakika haber! BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Son dakika haber! BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

19.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:26
Son dakika haber! BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu'ndan Gaziantep'te özel hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Son dakika haberine göre BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yardımcıoğlu, mesajında, tüm Türkiye'nin kalbinin Gaziantep için attığını belirtti.

Hastanede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulunan Yardımcıoğlu, "Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye çalıştığımız bu zor günlerde böyle bir hadisenin yaşanması bizi derinden üzdü. Yüreğimiz yandı, kalbimiz parçalandı." ifadesini kullandı.

Birlik olma çağrısında bulunan Yardımcıoğlu, şunları kaydetti:

"Resmi kurumlarımız, sağlık ekiplerimiz bu yaranın bir an önce sarılması için sefer oldu. Bize de birbirimize daha sıkı kenetlenerek zor günlerin üstesinden gelmek düşüyor. Türk milleti olarak çok büyük acılar çektik. Çok büyük kazalar, felaketler yaşadık. Ama birlik olduk, hep beraber kendi yaralarımızı sarmayı başardık. Yüce Türk milletinin Gaziantep için de en güzel dayanışma örneğini sergileyeceğinden hiç kuşkumuz yok. Bir Kahramanmaraşlı olarak şunu açık yüreklilikle belirtebilirim ki, Gaziantep bizim diğer yarımızdır, kardeşimizdir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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