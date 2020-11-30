Son dakika haber | BBC'nin en etkili 100 kadın arasında gösterdiği Rimu: "Arakanlı çocuklar, eğitimden mahrum büyüyor"

Bir son dakika haberine göre BBC tarafından "2020'de dünya çapında ilham veren ve etkili 100 kadından biri" olarak gösterilen Bangladeşli Rima Sultana Rimu'nun Arakanlı çocukların eğitimden mahrum ve gelecek hayali olmadan büyüdüğünü söyledi.

BBC tarafından "2020'de dünya çapında ilham veren ve etkili 100 kadından biri" olarak gösterilen Bangladeşli Rima Sultana Rimu'nun Arakanlı çocukların eğitimden mahrum ve gelecek hayali olmadan büyüdüğünü söyledi.

Myanmar'daki katliamlardan kaçan Arakanlı mültecilerin sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki kamplarda, eğitimden yoksun kalan Arakanlı Müslüman kadın ve çocuklara eğitim imkanı sağlama çalışmalarında önemli bir rol oynayan Rimu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Rimu, kamplardaki okuma yazma oranının düşüklüğünün "endişe verici" olduğunu vurgulayarak, Arakanlıların çoğunun okuma yazma bilmediğini, çocukların eğitimsiz ve gelecek hayali olmadan büyüdüğünü gözlemlediğini aktardı.

Arakanlı Müslümanlara yönelik başlattığı eğitim çalışmalarıyla adından söz ettiren Rimu, ülkesine sığınanların eğitim gibi temel insan haklarından yararlanmaları gerektiğini düşündüğünü, çeşitli sınırlamalar ve zorluklar içinde başladığı eğitim mücadelesinde Arakanlı çocukların tamamını eğitmeyi hayal ettiğini vurguladı.

Rimu, Arakanlıların çoğunun imza bile atamadığını ve çocukların asgari eğitim almadan büyütüldüğünü görmenin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Arakan halkının ana vatanlarına döneceğine inandığının altını çizen Rimu, eğitimli bir genç nesille kendi ülkelerine dönmeleri durumunda hayatta kalabileceklerini, aksi takdirde kaderlerinin değişmeyeceğini dile getirdi.

Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları savunucuları, Rimu'nun Arakan toplumu ve mülteciler arasında eğitimin yayılmasındaki katkılarından ötürü memnuniyetlerini belirtti.

Kamplarda eğitim imkanı bulunmayan 12-17 yaş aralığında 400 bin çocuk var

BM mülteci ajansı, BMMYK, Uluslararası Göç Örgütü ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince hazırlanan 2019 tarihli ortak bir raporda, 12 yaşın altındaki 540 bin Arakanlı çocuğun yarısının eğitimden tamamen yoksun kaldığını, geri kalanının ise sadece çok sınırlı eğitime erişim imkanın bulunduğuna dikkat çekildi.

Bangladeş ordusunca Eylül 2019'da hazırlanan bir rapora göre, kamplarda eğitim imkanı olmayan 12-17 yaş aralığında 400 bin çocuk bulunuyor.

Bangladeş, ocakta yardım kuruluşları ve STK'lerin kamplardaki öğrenim merkezlerinde, çocuklara ilköğretim düzeyinde eğitim verilmesi için Myanmar müfredatının kullanılmasına izin vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın