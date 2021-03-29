Son dakika haber! BBC: Hindistan'da hükümet, Kovid-19 nedeniyle alınan 68 günlük sokağa çıkma yasağını bakanlıklara danışmamış

Son dakika haberler... Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yıl önce ülke çapındaki sıkı sokağa çıkma yasağını bakanlıklara ve eyaletlere danışmadan uygulamaya koyduğu öne sürüldü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yıl önce ülke çapındaki sıkı sokağa çıkma yasağını bakanlıklara ve eyaletlere danışmadan uygulamaya koyduğu öne sürüldü.

BBC'den Jugal Purohit ve Arjun Parmar, yürüttükleri araştırma kapsamında sağlık, finans ve afet yönetimi gibi bakanlıklara 240'tan fazla bilgi edinme başvurusunda bulundu.

BBC'nin haberinde, bilgi edinme başvurularına gönderilen cevaplarda sokağa çıkma yasağı uygulanmadan önce uzmanlara ya da bakanlıklara danışıldığıyla ilgili hiçbir kanıt sunulmadığı belirtildi.

Bu tip bir uygulamada kilit rol oynayan İçişleri Bakanlığının, bilgi talebini defalarca reddettiği ifade edilen haberde, Hint hükümetinin de sokağa çıkma yasağından önce ilgili bakanlıklara danışılıp danışılmadığıyla ilgili sorulara cevap vermediği belirtildi.

Haberde, Başbakan Modi hükümetinin, kilit bakanlıklara ve eyaletlere danışmadan yasağı uygulamaya koyduğu öne sürüldü.

Oxford Üniversitesinin dünyanın en katı sokağa çıkma yasağı olarak nitelendirdiği Hindistan'daki 68 günlük yasağın özellikle yoksullar için yıkıcı olduğu, bazı durumlarda hayatlarına mal olduğu belirtilen haberde, hastaneler, eczaneler ve marketlerin de bu süre boyunca kapalı olduğu ifade edildi.

Ülkede ciddi sağlık problemi yaşayanların, kentlerde bile çok önemli sağlık hizmetlerine erişmekte zorlandıkları aktarılan haberde, öte yandan, bazı uzmanların, Hindistan'da uygulanan sıkı yasağın on binlerce hayatı kurtardığına ve tıbbi altyapıyı güçlendirmek için zaman kazandırdığına inandığını bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz