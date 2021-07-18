Son dakika haberi: BB Erzurumspor Mısır Ligi'nden Estrela'yı transfer etti
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Son dakika haberi: BB Erzurumspor Mısır Ligi'nden Estrela'yı transfer etti

Son dakika haberi: BB Erzurumspor Mısır Ligi'nden Estrela'yı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi: - BB Erzurumspor Mısır Ligi takımlarından National Bank Egypt takımdan forma giyen orta saha oyuncusu Estrela'yı transfer etti.

- BB Erzurumspor Mısır Ligi takımlarından National Bank Egypt takımdan forma giyen orta saha oyuncusu Estrela'yı transfer etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Mısır Ligi takımlarından National Bank Egypt takımdan forma giyen 25 yaşındaki Estrela'yı kadrosuna kattı.

Estrela lakabı olan futbolcunun gerçek ismi ise Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras.

Estrela geçtiğimiz sezon Mısır Liginde National Bank Egypt formasıyla 17 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.

(Sefa Tetik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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