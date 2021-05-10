Son dakika haber | Bazı Japon firmaların Myanmar'daki askeri cuntayla irtibatlı şirketlerle bağlantısı olabileceği iddia edildi

Son dakika habere göre Japonya'da en az 10 firmanın, Myanmar'daki askeri yönetimle irtibatlı şirketlerle doğrudan iş bağlantısının olabileceği ya da cuntaya gelir kaynağı sağlayan projelerde yer alabileceği kaydedildi.

Japonya'da en az 10 firmanın, Myanmar'daki askeri yönetimle irtibatlı şirketlerle doğrudan iş bağlantısının olabileceği ya da cuntaya gelir kaynağı sağlayan projelerde yer alabileceği kaydedildi.

Kyodo ajansı, 1 Şubat 2021'de Myanmar'da askeri darbe sonrası, devlet destekli ve özel Japon firmalarının, Myanmar'daki askeri hükümetin insan hakları ihlallerine yardım edebileceği endişelerini araştırdı.

Araştırmayı kaynak alan Kyodo haberinde, en az 10 Japon firmanın, Myanmar'daki askeri yönetimle irtibatlı şirketlerle doğrudan iş bağlantısının olabileceği ya da cuntaya gelir kaynağı sağlayan projelerde yer alabileceğini ortaya çıkardı.

Buna göre Japon meşrubat üreticisi Kirin firmasının, sahibi Birleşmiş Milletler tarafından cuntanın üst yöneticisi olarak tanımlanan Myanma Economic firmasına ait iki limited yapıyla iş ortaklığını sürdürdüğü kaydedildi.

Denizaşırı altyapı yatırım firması JOIN, Fujita ve Tokyo Tatemono'nun yerel iş ortaklığıyla yer aldığı Japon konsorsiyumunun, Myanmar Savunma Bakanlığına, Yangon kentinde kentsel gelişim projesi kapsamında yıllık 1,84 milyon dolar arazi kirası ödediği kaydedildi.

Bakanlık ve askeriyenin etkin şekilde beraber hareket ettiği kaydedilen haberde, proje finansmanının Uluslararası İşbirliği için Japonya Bankası (JBIC), Mizuho ve Sumitomo Mitsui bankalarınca verildiğine dikkat çekildi.

Kyodo'nun konuya ilişkin kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre proje kapsamında 2020 kirasının ödendiği, 2021 finansmanının ise "tetkik aşamasında" olduğu belirtildi.

Araştırmaya Fujita firması, son faydalanıcının Myanmar hükümeti olduğunun farkında olduğu şeklinde yanıt verirken, Mizuho ve Sumitomo Mitsui bankaları yorum yapmaktan kaçındı.

İnşaat, mücevherat, gıda

Yokogawa Bridge ile Sumitomo Mitsu Construction tarafından ortak yönetilen ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansınca (JICA) desteklenen Bago River Bridge inşaat projesine cuntanın destek verdiği bir şirketle taşeron anlaşması yapıldı.

Yokogawa Bridge, cuntayla bağlantılı firmanın taşeron seçilmesini kabul ederken, "insan haklarına saygı duyacağını" belirtti.

Araştırmada askeri cuntayla bağlantıları bulunan bir firmayla iş yürüttüğü ortaya çıkan gıda makineleri üreticisi Satake ise ülkedeki son durumu yakından gözlemleyeceğini söyledi.

İnci işlemek amacıyla ABD'nin yaptırım uyguladığı Myanmar Pearl Enterprise kuruluşundan izin alması sonrası gelirinin bir kısmını askeriyeye sağlayan mücevherat firması Tasaki ise "uygun doğrultuda hareket edeceğini" bildirdi.

Kyodo ajansının haberinde askeri yönetimden sivil hükümete geçişin meydana geldiği 2011 sonrası yaklaşık 400 firmanın çeşitli yatırım fırsatlarıyla Myanmar'a girdiği kaydedildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan