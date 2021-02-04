Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

04.02.2021 04:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 04:55

Son dakika haberleri... Bayrampaşa'da oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da oyuncak üretimi yapılan plastik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Hanife Ana Sokak'taki 5 katlı iş hanının en üst katında bulunan plastik atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Plastiklerin yanması sonucu çevreye yoğun duman yayıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü, atölyede hasar meydana geldi.

Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Son dakika haberleri | Bayrampaşa'da plastik atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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