Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu - Haberler
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Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu Bayrampaşa'da üç katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

İSTANBUL - Bayrampaşa'da üç katlı binanın giriş katında bulunan pet shopta yangın çıktı. Pet shopta bulunan ve dumandan etkilenen çok sayıda kedi, tavşan ve kuş telef oldu.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken pet shopun içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu

Çok sayıda hayvan telef oldu

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında yapılan kontrollerde pet shopta bulunan kedi, tavşan ve kuşların ise telef olduğu belirlendi.

Yangın sonrası iş yerinde hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

Bayrampaşa'da pet shopta yangın: Çok sayıda hayvan telef oldu

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