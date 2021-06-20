Son dakika gündem: Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bayrampaşa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Bayrampaşa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Metris Esenler Bağlantı yolu Hal kavşağında aynı istikamette seyreden A.S. isimli sürücünün kontrolündeki 34 DSY 860 plakalı otomobil ile F.T. isimli sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü F.T, otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü F.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından F.T.'nin cesedi morga kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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