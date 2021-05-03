Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: * Cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

* Cep telefonu çalan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA'da bir otomobilden cep telefonu çalan şüpheli gözaltına alınırken, hırsızlık anı kameraya yansıdı. Yakalanan şüphelinin aynı gün yine hırsızlık olayından adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobilden cep telefonu çalındı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve cep telefonunu çalan kişinin şüpheli Y.D. olduğunu belirledi. Şüpheli Y.D. Altıntepsi Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Y.D. çaldığı cep telefonunu Esenler 'de Ö.A. isimli kişiye 2 bin 700 liraya sattığını söyledi. Polis, Ö.A. isimli kişiyi de Esenler 'de bulunan adresinde çalıntı cep telefonuyla birlikte gözaltına aldı. Ö.A., "Suç Eşyası Satın Alma" suçundan hakkında yapılan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Şüpheli Y.D. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA MAHKEMEDEN SERBEST BIRAKILDIĞI GÜN YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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