Son dakika haber | Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu

Son dakika haberleri: Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu Yangın sonrası toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdı İş yerindeki alevli yanma anları kamerada Bayrampaşa'da bir iş merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa'da iş yeri alevlere teslim oldu

Yangın sonrası toplanan kalabalığı polis uzaklaştırdı

İş yerindeki alevli yanma anları kamerada

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bir iş merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan polis ekipleri yangını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala anons yaparak uyardı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre iş merkezinin 3. katında bulunan iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan iş yerine müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası toplanan kalabalığı polis uyarı yaparak uzaklaştırdı

Yangın sonrası çevrede bulunan vatandaşlar ise sokağa indi. Yangın nedeniyle cadde üzerinde yaşanan panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından sona erdi. Sokakta bulunan vatandaşlar evlerine dönmeyince sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala polis ekipleri, vatandaşların evlerine gitmeleri yönünde uyarı yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı