Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da İett şoförünün yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü darbettiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Otogar Hal kavşağı mevkisinde 34 TP 5886 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet K. ile bir ambulans sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., ambulans sürücüsüne yumruk attı.

Kavga anı ambulansta bulunan sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Mehmet K.'nin ambulans sürücüsüne yumruk attığı, otobüsteki yolcuların ve sağlık personelinin kavgayı ayırmak için araya girdiği görülüyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, İETT şoförü, hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.