Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Bayrampaşa'da İETT şoförünün yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü darbettiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da İett şoförünün yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü darbettiği anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Otogar Hal kavşağı mevkisinde 34 TP 5886 plakalı İETT otobüsünün şoförü Mehmet K. ile bir ambulans sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., ambulans sürücüsüne yumruk attı.

Kavga anı ambulansta bulunan sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, Mehmet K.'nin ambulans sürücüsüne yumruk attığı, otobüsteki yolcuların ve sağlık personelinin kavgayı ayırmak için araya girdiği görülüyor.

İBB'den alınan bilgiye göre, İETT şoförü, hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı

Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı

Bayrampaşa'da İETT şoförünün ambulans sürücüsünü darbetmesi kameraya yansıdı

Son dakika haberleri: İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK

Son dakika haberleri: İETT ŞOFÖRÜNDEN AMBULANS SÜRÜCÜSÜNE DAYAK

 Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

Sultangazi'de lodosun etkisiyle kopan kalas parçasının başına isabet etmesiyle öldü

 Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Fırtınada kopan kalas parçasının başına isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title