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Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAYRAMPAŞA'da, çorap imalathanesinin çatısında yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da, çorap imalathanesinin çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Terazidere Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatısında, 07.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çorap imalathanesi olarak kullanılan katta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Çatıda çıkan yangın, çevredekiler tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Yangının çıktığını gören Harun Altıparmak, "İki kere patlama sesi duyuldu. Çıkıp baktım, çatı yanmış. İtfaiyeyi aradık, geldiler. Yangın, elektrik kontağından çıkmış olabilir" dedi.


Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

Bayrampaşa'da çorap imalathanesinde yangın

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