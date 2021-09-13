Son dakika haber... Bayrampaşa'da çatı yangını - Haberler
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Son dakika haber... Bayrampaşa'da çatı yangını

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bayrampaşa'da çatı yangını

Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri
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