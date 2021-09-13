Son dakika haber... Bayrampaşa'da çatı yangını
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bayrampaşa'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri