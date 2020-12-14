Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu
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Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu

14.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:09

Son dakika haberler: Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu.

Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Mormenekşe Sokağı'ndaki bir binanın zemin katından kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde 50'li yaşlarda olduğu belirtilen L.A.'nın cesediyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede L.A.'nın bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından L.A.'nın cesedi morga götürüldü.

Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu
Son dakika haber... Bayrampaşa'da bir kişi evde ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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