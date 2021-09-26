Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN - Haberler
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Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bayrampaşa Sebze Hal'inin yakınında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Bayrampaşa Sebze Hal'inin yakınında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bayrampaşa Sebze Hal'inin yakınında bulunan ağaçlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye'nin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ağaçlık alanda çıkan yangın bazı vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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