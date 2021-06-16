Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
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Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Bayrampaşa'da dün meydana gelen ticari taksi ile iki motosikletlinin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa'da dün meydana gelen ticari taksi ile iki motosikletlinin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen kazada Akpınar Caddesi'nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan ticari taksi kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışma sonrası motosikletler üzerinde bulunan 3 kişi yola savrulmuştu.

KAZA ANI KAMERADA

1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de ağır yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde seyir halinde olan ve üzerinde 3 kişi bulunan motosikletliler, ara sokaktan caddeye çıkan ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruluyor.

(Selim Bayraktar - Burak Uğur/ İHA)

Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Son dakika haber! Bayrampaşa'da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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