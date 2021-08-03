Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü
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Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Sağlık

Son dakika haberi: Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü Hastane Başhekimi: "Hastalarımızın önemli bir kısmını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor" Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kurban Bayramı tatili sonrası korona virüs vaka sayısının artması...

Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü

Hastane Başhekimi: "Hastalarımızın önemli bir kısmını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor"

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kurban Bayramı tatili sonrası korona virüs vaka sayısının artması nedeniyle geçmiş dönemde olduğu gibi yeni alanlar oluşturuldu.

Korona virüs vaka sayısının en yüksek olduğu iller arasında yer alan Van'da, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine günlük başvuru sayısı bin kişiyi buldu. Aşı oranın az olduğu ve vaka sayısının da yüksek olduğu Van'da hastane yönetimleri yeni kararlar almaya başladı. Hastane yönetimi, daha önce normal poliklinik hizmeti verdiği alanı 'covid alanı' olarak eski haline dönüştürdü.

"Daha geniş alanlara ihtiyaç duyuldu"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer, Kurban Bayramı öncesi vaka sayısının az olması nedeniyle hastanenin küçük bir alanında korona virüs hizmeti verdiklerini, bu alanda günlük 300-350 başvuru kapasitesine sahip olduğunu hatırlattı. Bayram tatiliyle birlikte günlük başvuru sayısının bin civarında seyretmesi nedeniyle daha geniş bir alana ihtiyaç doyulduğunu ifade eden Başhekim Yavuzer, "Hastane polikliniklerinden girişi bağımsız olan yeni covid-19 alanı oluşturduk. Bu alanda kayıt, PCR, kan alma, hasta bekleme bölümleri iyileştirildi. Burada sağlık personelimizle beraber, daha büyük alanda iyi bir hizmet sunmaktayız. Bu tamamen vaka sayısının artması nedeniyle oluşturduğumuz bir alandır. Şehrimizde aşı oranlarının artmasıyla beraber vaka sayısının düşmesi, bunun düşmesiyle beraber alanlarımızı tekrar eski haline getirmeği umuyoruz" dedi.

"Hastalarımızın önemli bir kısmını aşı yaptırmayanlar oluşturuyor"

Daha önce yapmış oldukları çalışmalardan ders çıkardıklarını dile getiren Yavuzer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Radyoloji alanını dikey bölerek iki farklı giriş oluşturarak. Burada covid ve normal hastaları ayrı şekilde hizmet alabileceği yeni alanlar oluşturduk. Hem hastalarımız hem de çalışanlarımız bu alandan gayet memnunlar. Aşı yapılmasına rağmen serviste yatan korona virüs hastaları var. Ancak bu Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu verilerle tamamen örtüşüyor. Serviste şu an takip ettiğimiz hastalarımızın önemli bir kısmını ise aşı yaptırmayan vatandaşlarımız oluşturuyor.

Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü
Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü
Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü
Son dakika haber | Bayram tatilinde vaka sayısı artınca hastaneler eski günlerine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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