Son dakika haber: Bayram öncesinde şehit ve gazi ailelerine çiçek
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Son dakika haber: Bayram öncesinde şehit ve gazi ailelerine çiçek

Son dakika haber: Bayram öncesinde şehit ve gazi ailelerine çiçek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi: Ramazan Bayramı öncesinde Gaziantep'te yaşayan şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapı kapı dolaşılarak, çiçek dağıttı.

Ramazan Bayramı öncesinde Gaziantep'te yaşayan şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapı kapı dolaşılarak, çiçek dağıttı.

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde meydana gelen vaka oranlarını düşürmek, pandeminin insan sağlığı için tehdit unsuru olmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelgeyle 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar uygulanan kapanma sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelindeki şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, çiçek hediye etti.

Daha öncede 65 yaş ve üstü kadınlara anneler günü münasebetiyle buket hazırlatarak tam kapanmada çocuklarından uzak kalan anneleri sevindiren ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde ise şehit ve gazi ailelerinin yüzünü güldürdü. 17 günlük tam kapanmada büyükşehir ekibinin hazırladığı çiçekleri alan aileler, başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkürlerini iletti, bu süreçte unutulmadıkları için de mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Öte yandan Gaziantep genelinde Büyükşehir Belediyesi'nin 90 firmadan Anneler Günü ve Ramazan Bayramı öncesi satın aldığı çiçekler, esnafa da nefes aldırmış oldu. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Bayram öncesinde şehit ve gazi ailelerine çiçek
Son dakika haber: Bayram öncesinde şehit ve gazi ailelerine çiçek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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