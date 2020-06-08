Son dakika haber... Bayram için geldiler 16 kişiye virüs bulaştırdılar
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Son dakika haber... Bayram için geldiler 16 kişiye virüs bulaştırdılar

Son dakika haberleri... Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte son zamanlarda ortaya çıkan vakaların önemli bir kısmının dost ve akraba ziyaretinden kaynaklandığını söyleyerek, "Bayramı babalarının yanında geçirmek isteyen 3 genç köye gidince 16 vaka gerçekleşti" dedi.

Son dakika haber... Bayram için geldiler 16 kişiye virüs bulaştırdılar
08.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:52

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte son zamanlarda ortaya çıkan vakaların önemli bir kısmının dost ve akraba ziyaretinden kaynaklandığını söyleyerek, "Bayramı babalarının yanında geçirmek isteyen 3 genç köye gidince 16 vaka gerçekleşti" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs sürecinde kentte yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Vali Günaydın, Kayseri'de son zamanlarda ortaya çıkan vakaların önemli bir kısmı dost ve akraba ziyaretlerinden kaynaklandığını söyleyerek, "Bir gencimiz askerden geldi ve 'Hoş geldin' demek için gidelim diye bütün köy bu gencimizin evine gidince maalesef istenmedik sonuçlar ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Kayseri merkezde 3 tane kardeş 'Hadi toplanın, bayramı babamın evinde geçirelim' diye köye gittiler ve maalesef orada da 16 tane vaka gerçekleşti. Bunları tedirgin olasınız diye söylemiyorum. Rehavete ve rahatlığı kapılmamanız için söylüyorum" dedi.

"Maskeyi aksesuar olarak yanımızda taşımayacağız"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Günaydın, "Bizler tedbirli olmak zorundayız. Tedirgin olmayacağız, tedbirli olacağız. Mesafe ve maske kuralına uyacağız da, maskeyi yanımızda aksesuar olarak taşımayacağız. Maalesef çenemizde ve burnumuzda maskeler görüyorum. Bırakın çeneyi ve boynu, burnu dahi kapatmadığınız zaman o maskenin hiçbir faydası yok. Uzmanların söylediklerine riayet edelim. Bunları uyguladığımız zaman bu süreçten ok kısa bir sürede ve en az hasarla çıkmış olacağız. Bu nedenle özellikle bu ziyaretlerimizi belli bir süre erteleyelim. Cep telefonlarımız var, teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Gerektiği zaman görüntülü görüşüyoruz, hasret gideriyoruz. Saatlerce telefondan görüşme imkanımız var. Ne olur gelin şu ev ziyaretlerini, oturmaları erteleyelim. Bunun sonuçlarını ve faydalarını çok yakın zamanda göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin vaka sayısında Türkiye ortalamasının yarısı seviyesinde olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Bunu başarı olarak kabul etmiyoruz. 'Kayseri'de korona virüs tablosu çok kötü. Bu açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor?' diyorlar. Ülkemizin hiçbir vilayetinde günlük olarak rakamlar açıklanmıyor. 'Bu tablo niye açıklanmıyor' diyerek özellikle sağlık çalışanı arkadaşlarımızın morallerini bozmamamız lazım. Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın yüzde 80'i şifayla taburcu oldu ve evlerine gitti. 100 hastamızın 80'i şu anda evinde çocuğuyla ve ailesiyle beraber. Tedavi sonucunda bir virüsten tamamen arınarak ailesinin arasına katılmış. Bizim bu uyarılarımız hastaneye yeni vakalar göndermemek için. Bu kurallara onlar için uyacağız. Maskemizi doğru takacağız ve sosyal mesafemizi koruyacağız. Kalabalıklara da girmeyeceğiz. Dün sağlık bakanımızın açıkladığı 2 tane vilayet, Kayseri değil. Bizim bu mücadelemizde arkadaşlarımızı çok büyük mücadelesi ve fedakarlığı var. İnşallah hep beraber sıfır noktasına geldiğimiz zaman 'Başarılıyız' diyeceğiz. Rakamlar her ne kadar ortalamaların altında da olsa bu bizim için başarı değil. Başarı tek bir vaka kalmayıncaya kadar hep birlikte mücadele etmek" diye konuştu.

"Kurallara uymayan vatandaşlar kul hakkı yiyor"

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kurallara uyamayan vatandaşlara seslenen Günaydın, şunları söyledi:

"Bazı vatandaşlarımız beni gördüklerinde 'Sayın Valim, biz kurallara uyuyoruz ama kurallara uymayıp parklarda çocuğunu oynatan, sokağa çıkartan, sitelerde kamelyalarda grup haline oturan aileler var' diyorlar. Diğer ailelerimiz oturup kurallara uyarken, bazı ailelerimiz kurallara uymayıp bu faaliyetlerde bulunuyorlarsa kul hakkına giriyorlar. Vaka sayısını artırarak çalışan sağlık teşkilatımıza yük bindiriyorlar. Lütfen bunlardan kendimizi koruyalım ve biran öncede hep beraber inşallah bu virüsün ortadan kalkması için daha fazla çaba ve gayret gösterelim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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