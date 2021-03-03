Son dakika haber... Baymak'ta dijital dönüşüm için üst düzey atama

Baymak'ta Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürlüğüne Derya Günsel atandı.

Baymak'tan yapılan açıklamada, Günsel'in yeni görevinde Baymak'ın dijital dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesinde kilit rol üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, Derya Günsel hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Lisans eğitimini 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Derya Günsel, iş hayatına aynı yıl Korozo Ambalaj'da üretim mühendisi olarak başladı. 2008-2010 yılları arasında Unilever SAP Projelerinde, Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak görev alan Günsel, 2010-2013 yılları arasında ise BSH Türkiye'de Kıdemli SAP SD Danışmanı olarak çalıştı.

2013 yılında Bayer Türk'te SAP İş Uygulama Uzmanı olarak göreve başlayan Günsel, sırasıyla Bayer Tarım Ürünleri IT İş Ortağı, IT Operasyonlar Vekil Müdürü ve Bayer İnsan Sağlığı IT İş Ortağı görevlerini üstlendi. Şubat 2021 itibarıyla Baymak bünyesine katılan Günsel, Dijital Dönüşüm Kıdemli Müdürü olarak görevine devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu