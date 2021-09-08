Son dakika haber... Bayındır'da 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi; 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Bayındır'da 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi; 1 gözaltı

Son dakika haber... Bayındır'da 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi; 1 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, bir adreste uyuşturucu üretildiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın yaptı. Yapılan aramada 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mansur Yavaş Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Yeşim Salkım Aleyna Tilki Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Samet Aybaba Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Bayındır'da 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi; 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:23:38. #1.15#

title