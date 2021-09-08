Son dakika haber... Bayındır'da 10 kilo Hint keneviri ele geçirildi; 1 gözaltı

Son dakika haberler... İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirildi.

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirildi.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, bir adreste uyuşturucu üretildiği ve satışı yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler adrese baskın yaptı. Yapılan aramada 10 kilo 253 gram Hint keneviri ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay