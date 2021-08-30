Son dakika haber! Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti

Son dakika haber! Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Erbil Başay - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Avusturya Milli Takımı oyuncusu Marcel Sabitzer'i renklerine bağladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Avusturya Milli Takımı oyuncusu Marcel Sabitzer'i renklerine bağladı.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Sabitzer ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Sabitzer'in Bayern Münih'te oynayacak futbolcunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu ifade ederek, 27 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Julian Nagelsmann'ın felsefesini tanıdığı için takıma alışmasının uzun sürmeyeceğini kaydetti.

Orta saha oyuncusu Sabitzer de Bayern Münih'te oynayacağı için mutlu olduğunu belirterek, bu takımla şampiyonluk kazanmak istediğini ifade etti.

2013-2014 sezonunda Avusturya'da Rapid Wien takımında forma giyen Sabitzer, 2014'te Leipzig'e transfer oldu.

Sabitzer, Bundesliga'da çıktığı 145 maçta 32 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Marcao Cristiano Fatih Terim Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber! Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 18:50:59. #1.14#

title