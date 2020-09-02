Son dakika haber | Bayburt'tan Giresun'a destek
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Son dakika haber | Bayburt'tan Giresun'a destek

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz hafta sel afetinin yaşandığı Giresun'a Bayburt'tan destek için iş makinaları gönderildi.

Son dakika haber | Bayburt'tan Giresun'a destek
02.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:40

Geçtiğimiz hafta sel afetinin yaşandığı Giresun'a Bayburt'tan destek için iş makinaları gönderildi.

Giresun'da meydana gelen sel felaketinde oluşan zararların giderilmesi ve hayatın normale dönmesi için Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in talimatlarıyla Doğankent bölgesinde çalışmak üzere İl Özel İdaresine ait 1 adet exkavatör, 2 adet kazıyıcı yükleyici iş makinası ve 3 adet kamyon önceki gün Bayburt'tan Giresun'a gönderildi.

Bayburt'tan giden ekip Giresun'da tahrip olan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlarımızı çalışma bölgesine uğurladık. Orada çalışacak mesai arkadaşlarıma kazasız belasız çalışmalar diliyorum. Bu vesile ile Giresunlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Allah bir daha böyle afet yaşatmasın." ifadelerine yer verdi. - BAYBURT

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Kaynak: İHA

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