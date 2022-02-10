Son dakika haber | Bayburt'taki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda belirlenen T.B. ile M.Y'nin adreslerinde yapılan aramada, 2 hassas terazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.B. ve M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.