Son dakika haber! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Son dakika habere göre Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
13.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:28
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A, S.B. ve O.K'nin Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi.
Şahısların bulunduğu aracı Halfikale Mahallesi Çaykara Yolu Caddesi'nde durduran polis, araçta 200,77 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA