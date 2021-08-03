Son dakika haber: Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bayburt'ta çalıştığı inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta çalıştığı inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Bayburt'un Mutlu köyü nüfusuna kayıtla olan Tahsin Yeğen (50) isimli inşaat işçisi Gençosman mahallesindeki çalıştığı inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düştü. 4 çocuk babası Tahsin Yeğen sırt üstü düştüğü kazada hayatını kaybetti.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeğen'in cansız bedenini Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Bayburt Devlet Hastanesinden edinilen bilgiye göre, Yeğen'in cesedinin otopsi için Trabzon'a gönderildiği öğrenildi.

İnşaat bölgesine gelen polis ekipleri incelemede bulunurken savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BAYBURT

Son dakika haber: Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bayburt'ta inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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