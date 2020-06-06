Son dakika haber! Bayburt'ta "Demirözü Sulama Projesi" hayata geçirildi Son dakika haberleri: Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü Sulama Projesi ile 8 milyon lira gelir artışı beklediklerini bildirdi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Demirözü Sulama Projesi ile 8 milyon lira gelir artışı beklediklerini bildirdi.

Bayburt'ta hayata geçirilen "Demirözü Sulama Projesi"nin açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Epcim, törende yaptığı konuşmada, Demirözü Barajı önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Demirözü Sulama Projesi'nin Bayburt için önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Yörede uzun zamandır beklenen bir yatırımın hayata geçmesinin sevincini yaşadıklarını dile getiren Epcim, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu projeyle yaklaşık 8 milyon lira gelir artışı bekliyoruz. Dolaylı ve doğrudan 80 bin insanın gelirinde gelir artışı bekliyoruz. 11 bin kişilik de tarımsal istihdam fazlası, sebze ve meyveciliğin geliştirilmesi, macar fiği, silajlık mısır, şeker pancarı, fasulye gibi stratejik ürünlerin de bu coğrafyada üretilebileceği bir noktaya gelmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Vali Epcim'in konuşmasının ardından, platformdaki butonlara basılarak projenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA